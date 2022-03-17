«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات أبريل 2022.. وتناشد العاملين: امنعوا الزحام

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022، تصدر محركات البحث جوجل مع انتصاف شهر مارس الجاري، وبحسب ما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان عن الوزارة صدر اليوم، فإنه جرى تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال شهر إبريل، وهي مدة تراعي عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي والمديريات التابعة لها في المحافظات، مشيرا إلى أن إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي، ستكون وفق مواعيد معلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

وناشد «معيط»، الجهات الإدارية، بإخطار العاملين بموعد بداية صرف المرتبات، في محاولة للتخفيف من حدة التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحد من الزحام والتجمعات في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

من جانبه أكد طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه جرى تحديد مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل، لكل وزارة أو هيئة، بما يراعي عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

20 أبريل موعد صرف المرتبات

وتقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل المقبل على النحو التالي:

- للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 20 و21 أبريل المقبل.

- جميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و27 إبريل 2022.

وناشد وزير المالية، العاملين في الجهات الإدارية، بعدم التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي، مؤكدا أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، وبالتالي ليس هناك أي ضرورة للتجمعات الكبيرة للوقاية من جائحة كورونا.