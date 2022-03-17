خطأ شائع يعرض المستخدمين لسرقة باقة الإنترنت المنزلي.. تعرف عليه

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح استخدام الإنترنت المنزلي من الأشياء الأساسية في المنزل، والتي لا يمكن الاستغناء عنها على الإطلاق، بعد أن أصبح استخدامه في العمل والتواصل مع الآخرين أمرا ضروريا، ما يجعلهم يحرصون على تجديد الباقة في موعدها، أو قبل موعدها حال تعرضهم لانتهاء الباقة.

وهناك الكثير من الأسباب التي تعرض باقات الإنترنت للانتهاء قبل موعدها، ولكن هناك خطأ شائع يعرض المستخدمين لانتهاء باقة الإنترنت وسرقتها، والذي يجب عليهم اتخاذ الحذر منه للحفاظ على باقة النت.

وتوضح بوابة «الوطن»، خلال هذا التقرير، الخطأ الشائع الذي يقع فيه مستخدمو الإنترنت المنزلي، والذي يعرض باقة النت للانتهاء، وكيفية التخلص من هذا الخطأ وفق خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات، والذي جاء كالتالي:

خطأ شائع في جهاز الراوتر

أوضحت خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات أن هناك خطأ شائع يقع فيه الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي، وهو ترك اسم الشبكة متاحا للجميع، الأمر الذي يعرض الشبكة لخطر الاختراق عن طريق بعض البرامج المختلفة المتاحة على متجر البلاي ستور، والتي تتيح لمستخدمها فرصة الحصول على كلمة السر الخاصة بشبكة الواي فاي الظاهر اسمها لهم، ما يعرض الباقة للنفاذ في وقت مبكر نتيجة لسحب الكثير من الميجابايت من الباقات الخاصة بالإنترنت.

خطوات التخلص من الخطأ الشائع للحفاظ على باقة النت

وأضافت خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات أنه يمكن للمستخدمين التخلص من هذا الخطأ والحفاظ على باقة النت، ويكون ذلك من خلال إخفاء اسم شبكة الواي فاي، وجاءت الخطوات كالتالي:

- يقوم المستخدم بالدخول إلى إعدادات جهاز الراوتر الخاص بالمستخدم من جهاز الحاسوب، بكتابة الكود «192.168.1.1» في أيقونة البحث في جوجل.

- ثم يتم الدخول للصفحة الخاصة إلى الشبكة الخاصة بالراوتر الخاص بالشبكة.

- ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالراوتر، وإذا كانت تلك هي المرة الأولى فكلمة السر تكون admin.

- ويتم اختيار Network من الإعدادات ومنها WLAN ومنها WLAN ومنها SSID Settings.

- وعندما تظهر الصفحة الخاصة بإعدادات الشبكة، يتم اختيار الخانة الخاصة بـ Hide SSID.