«جامع»: «العربية لضمان الاستثمار» توفير تغطية تأمينية ضد مخاطر التصدير

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع عبد الله أحمد الصبيح، مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والوفد المرافق له، استعرضا خلاله البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة ودورها في تنمية وتطوير التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الدول العربية وعلى المستويين الإقليمي والعالمي وذلك بحضور الوزير مفوض تجارى يحى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على التعاون مع كافة الكيانات الاقتصادية العربية بما يسهم فى الاستفادة من خدماتها فى تنمية الاقتصاد القومي، مشيرةً إلى أهمية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تشجيع التدفقات الاستثمارية للدول العربية وتعزيز ودعم الصادرات العربية البينية والخارجية.

وأشارت «جامع»، إلى الدور الهام للمؤسسة في دعم جهود التنمية الاقتصادية بالدول العربية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر للمستثمرين والمصدرين والمستوردين وبما يسهم فى تعزيز حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول العربية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للأسواق العربية .

تعريف مجتمع الأعمال في مصر بالخدمات التي تقدمها المؤسسة

ونوهت الوزيرة إلى أهمية تعريف مجتمع الأعمال في مصر وبصفة خاصة المجالس التصديرية بالخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجال ضمان الصادرات وذلك بهدف الاستفادة من هذه الخدمات في ضمان المخاطر للصادرات المصرية بالأسواق العالمية لاسيما بأسواق دول القارة الافريقية.

ومن جانبه أكد عبد الله أحمد الصبيح، مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات الدور الهام للمؤسسة في تشجيع تدفق رؤوس الأموال إلى الدول العربية ودعم التجارة الخارجية لها من خلال ضمان المخاطر التجارية وغير التجارية للاستثمارات والصادرات، مشيراً إلى أن المؤسسة تسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تعزيز التكامل الاقتصادي العربي لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية .

وأضاف أن المؤسسة غير هادفة للربح ومقرها دولة الكويت وتضم في عضويتها جميع الدول العربية و4 مؤسسات مالية عالمية، مشيرا إلى أن زيارة وفد المؤسسة للقاهرة يستهدف وضع البنية الأساسية لأطر التعاون المستقبلي مع القطاع الخاص المصري حيث يجري الترتيب لعقد ورشة عمل للمصدرين المصريين العام الجاري بهدف استعراض خدمات المؤسسة في مجال ضمان الصادرات وتوسيع استفادتهم من هذه الخدمات في مختلف الأسواق التصديرية.

استفادة الدولة المصرية من الخدمات التأمينية التي تقدمها المؤسسة

ولفت مدير عام المؤسسة إلى إمكانية استفادة الدولة المصرية من الخدمات التأمينية التي تقدمها المؤسسة في توفير الضمانات للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المصرية بمختلف المشروعات التنموية والإنتاجية مشيرا إلى أن مصر استفادت من خدمات وبرامج المؤسسة بقيمة 700 مليون دولار في آخر 5 سنوات وذلك في صورة تأمينات ضمان مخاطر لواردات عدد من السلع الاستراتيجية.