وزير التنمية يسلم المدفن الصحي بإدفو للمحافظة.. تكلف 20.5 مليون جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن تسليم محافظة أسوان، اليوم الخميس، للمدفن الصحي الآمن بمدينة إدفو بتكلفة إجمالية تصل إلى 20.5 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

المدفن يعمل بالطاقة الشمسية

قال «شعراوي»، في بيان له، إن المدفن يعمل بالطاقة الشمسية سواء الميزان أو إنارة المباني أو باقي احتياجات المدفن الأخرى من الكهرباء، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة سلمت المدفن الصحي إلى محافظة أسوان، اليوم، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية 2019 - 2020، 2020 - 2021، 2021 - 2022، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت.

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وكشف عن حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة أسوان التي تبلغ حوالي 54 مليون جنيه، والتي تضمنت توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة العلاقي بتكلفة 15.3 مليون جنيه، كذلك تم رفع التراكمات التاريخية بمدن نصر النوبة وبلانة وكوم إمبو بتكلفة 2.3 مليون جنيه، كما سيتم توريد 3 محطات وسيطة متحركة بمدن إدفو وكوم إمبو ونصر النوبة بتكلفة 15 مليون جنيه لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل.

5 أفدنة مساحة المدفن

أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إنشاء المدفن على مساحة 5 أفدنة، وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد به العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها: غرفة أمن، غرفة تحتوي على مولدين كبيرين، لوحة توزيع رئيسية، أعمدة إنارة، خزانات للمياه، مبنى إداري رئيسي، خزان وقود، مغسلة سيارات، شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب، ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.