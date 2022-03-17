«طائرات يوم القيامة».. ماذا تعرف عن المخبأ الطائر لقادة أمريكا وروسيا؟

سؤال قد يدور في أذهان الكثيرين حول أين سيذهب قادة الدول العظمى المعروفون بـ«حكام العالم»، في حال اندلاع حرب نووية للنجاة بأنفسهم من الدمار الهائل الذي ستسببه تلك الأسلحة الفتاكة، إذا قررت أي من الدول الكبرى إطلاق صواريخ أو قنابل نووية، أو وضعها على أهبة الاستعداد القصوى، خاصة بعدما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل نحو أسبوعين من الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا.

طائرات يوم القيامة

وفيما يلي ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الطائرات التي تم تجهيزها بأحدث وأرفع التقنيات وأطلق عليها «طائرات يوم القيامة» لنقل الرؤساء، بعيدا عن خطر الحرب النووية، فما هو ذلك المخبأ الطائر؟

- يوجد من ذلك النوع 8 طائرات فقط على مستوى العالم.

- الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فقط اللتان تمتلكان تلك الطائرات.

- صممت عام 1973 في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

- تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 4 طائرات وتمتلك روسيا العدد ذاته.

- تحمل الطائرات الأمريكية اسم «أي 4 بي».

- الطائرات الروسية من نوع «اليشون 80».

- تستطيع «طائرات يوم القيامة» الطيران لمدة 7 أيام متواصلة.

- تتحدى الطائرات النبضات الكهرومغناطيسية.

- تعد «طائرات يوم القيامة» مخبأ طائرا لقادة أمريكا وروسيا.

- تبلغ تكلفتها 223 مليون دولار.

- تكون تلك الطائرات جاهزة للإقلاع في غضون 15 دقيقة فقط في حال حدوث أي كارثة.

- صممت «طائرات يوم القيامة» لتكون بلا نوافذ لحماية من بداخلها من الانفجار النووي.

- في عام 2021 بدأت روسيا في تصميم طائرة جديدة سيكون بمقدورها التواصل مع القوات النووية في حدود 6000 كلم تقريباً.

- سيكون بإمكانها نقل 80 من كبار المسؤولين الروس.

- مصممة لتوجيه القوات المسلحة في حال حدوث كارثة كبرى.

- بإمكانها الإقلاع من أي مطار عسكري أو مدني.

- لها محرك قوي ومرافق اتصالات حديثة.

- تتمكن من البقاء في الجو عدة أيام متواصلة والتواصل مع الغواصات.

رصد لإقلاع إحدى الطائرات الأمريكية

وبحسب قناة «سي ان ان» الأمريكية فإن إحدى طائرات يوم القيامة الأمريكية قد تحركت يوم 3 مارس الجاري في رحلة تدريبية استغرقت 4 ساعات، بعد أن أقلعت من قاعدة جوية أمريكية في ولاية نبراسكا، ترافقها أجهزة إنذار مبكر، لتعقب الصواريخ الباليستية.