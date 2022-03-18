سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 18-3-2022 في مصر

زاد الاهتمام بمتابعة أسعار العملات بشكل كبير من المواطنين في الآونة الأخيرة، وذلك لترقب التغييرات في مختلف أسعار العملات في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ويهتم المواطنون بمتابعة سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة المختلفة حيث أنه أغلى العملات في العالم.

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية والبنك المركزي المصري والمصرف المتحد، وذلك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 18 مارس، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، 51.41 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع، وفق وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وسجل الدينار الكويتي سعر 47.45 جنيه للشراء مقابل 51.83 جنيه للبيع في المصرف المتحد، كما سجل الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 49.48 جنيه للشراء و51.76 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وجاء سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 49.74 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، وسجل سعر العملة الكويتية 47.45 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع في بنك المصرف المتحد، وفي بنك الإسكندرية سجل الدينار الكويتي 48.36 جنيه للشراء مقابل 51.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 49.50 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 18 مارس.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وأيضا سجل الدينار الكويتي سعر و49.50 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع افي البنك الأهلي المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 18 مارس، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي 49.31 جنيه للشراء و54.30 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.