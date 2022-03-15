سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 15-3-2022 في مصر

تعتبر العملة الرسمية لدى دولة الكويت واحدة من العملات الورقية التي تحظى بإهتمام كبير لدى سوق المال المصري، حيث توجد الكثير من أبناء العمالة المصرية هناك، وعليه يحرص هؤلاء وغيرهم كالمستثمرين في العملات بمتابعة حركة البيع والشراء، خوفا من تأثرها بالأحداث الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ومن منطلق الحديث عن احتمالية وقوع حرب عالمية ثالثة والإشارة إلى أنها قد تؤثر بشكل أو بآخر على سعر «اليورو، الدولار، الريال، الإسترليني، والدرهم الإماراتي»، تستعرض «الوطن» فيما يلي سعر الدينار الكويتي في البنوك وفق آخر تعاملات وردت اليوم الثلاثاء 15 مارس في البنك المركزي والبنك الأهلي والمصرف المتحد وغيرها من البنوك.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 49.74 جنيه للشراء و51.89 جنيها للبيع، فيما كشف بنك الإسكندرية عن سعر الدينار الكويتي اليوم، إذ سجل نحو 48.35 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، ووصل سعره في بنك المصرف المتحد لنحو 47.45 جنيه للشراء، مقابل 51.85 جنيه للبيع، فيما بلغ في البنك الأهلي المصري 49.50 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

كما وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم 15 مارس نحو 49.50 جنيه للشراء و51.79 جنيها للبيع في بنك مصر، كما أنّ سعر الدينار الكويتي في بنك عودة 51.73 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع، وحسبما أعلن الموقع الرسمي للبنك المركزي، بلغ سعر الدينار الكويتي 51.47 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما حظى سعر الريال السعودي بإهتمام الشارع المصري، إذ بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 جنيه، وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما جاءت ليسجل اليوم في البنك المركزي نحو 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء، كما سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك CIB نحو 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء.