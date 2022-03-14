سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 14-3-2022 في مصر

اهتمام كبير بمتابعة سعر العملات الخليجية وتحديدًا سعر الدينار الكويتي، حيث توجد الكثير من العمالة المصرية في الكويت، وعليه يحرص هؤلاء وغيرهم كالمستثمرين في العملات بمتابعة حركة البيع والشراء، خوفا من تأثرها بالأحداث الجارية بين روسيا وأوكرانيا، والحديث عن اندلاع حرب عالمية ثالثة تؤدي لانقسامات، والتي قد تؤثر بشكل أو بآخر على سعر «اليورو، الدولار، الريال، الإسترليني، والدرهم الإماراتي».

سعر الدينار الكويتي اليوم

وأعلنت البنوك سعر الدينار اليوم الإثنين الموافق 14 مارس، وعليه تستعرض «الوطن» فيما يلي سعر الدينار الكويتي في البنوك، وما سجلته العملة الكويتية وفق آخر تعاملات وردت اليوم في البنك المركزي والبنك الأهلي والمصرف المتحد وغيرها من البنوك، كما يلي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وكشف بنك الإسكندرية عن سعر الدينار الكويتي اليوم، إذ سجل نحو 48.35 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، ووصل سعره في بنك المصرف المتحد لنحو 47.45 جنيه للشراء، مقابل 51.85 جنيه للبيع، فيما بلغ في البنك الأهلي المصري 49.50 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 49.74 جنيه للشراء و51.89 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

ووفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي، بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم 51.47 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم 13 مارس نحو 49.50 جنيه للشراء و51.79 جنيها للبيع في بنك مصر، كما أنّ سعر الدينار الكويتي في بنك عودة 51.73 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وجاءت عملة الريال اليوم الإثنين 14 لتسجل اليوم في البنك المركزي نحو 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء، كما سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك CIB نحو 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 جنيه، وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.