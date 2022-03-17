سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 17-3-2022 في مصر

يختلف سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملة الكويتية بشكل مستمر، باعتباره من أغلى العملات قيمة في العالم، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لمتابعة تأثيرها على العملات، نستعرض سعر الدينار الكويتي في عدد من البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي اليوم الخميس 17 مارس الحالي، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

أوضح البنك المركزي المصري، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي له سعر الدينار الكويتي الذي سجل 51.47 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، كما سجل في بنك عودة، نحو 49.48 جنيه للشراء و51.76 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

اختلف سعر العملة الكويتية في البنوك، حيث سجلت 47.45 جنيه للشراء مقابل 51.83 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وسعر 49.74 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجل الدينار الكويتي سعر 47.45 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع في بنك المصرف المتحد، وسعر الدينار الكويتي سجل 41.41 جنيه للشراء مقابل 51.93 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي له.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 49.50 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وأيضا سجل الدينار الكويتي سعر و51.80 جنيه للبيع مقابل 49.50 جنيه للشراء اليوم في البنك اأهلي المصري، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 48.36 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.