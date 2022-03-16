سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 16-3-2022 في مصر

ترتفع معدلات البحث بشكل كبير يوميًا عن سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية مقابل الجنيه، تزامنًا مع المخاوف العالمية من ظهور أزمة اقتصادية جديدة، بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا حاليا.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ويقدم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الاقتصادية في مجال أسعار العملات بالتقرير التالي سعر الدينار الكويتي في البنوك في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وهي كالتالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 49.74 جنيه للشراء و51.89 جنيها للبيع، فيما سجل ببنك عودة نحو 51.73 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد لنحو 47.45 جنيه للشراء مقابل 51.83 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلي المصري 49.48 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

كما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 16 مارس 2022 نحو 49.48 جنيه للشراء و51.76 جنيها للبيع في بنك مصر، وأعلن الموقع الرسمي للبنك المركزي، أنّ سعر الدينار الكويتي بلغ 51.47 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ومع عودة رحلات العمرة مرة أخرى، يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المؤسسات المصرفية، إذ بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 جنيه، وسجل اليوم في البنك المركزي نحو 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء، كما وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري لنحو 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك CIB نحو 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء اليوم الأربعاء.