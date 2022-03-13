جيلان علاء بعد مشاركتها في «فاتن أمل حربي»: نحتاج لدراما تناقش المشكلات النسائية

أعربت الفنانة جيلان علاء عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «فاتن أمل حربي»، بطولة نيللي كريم، هالة صدقي، فادية عبدالغني، شريف سلامة، محمد الشرنوبي ومحمد ثروت، خالد سرحان.

وقالت جيلان علاء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إننا في حاجة لدراما تناقش المشكلات النسائية، وخصوصا أن المرأة هي عمود فقري للمجتمع، وأنها وافقت على المشاركة في المسلسل لأنه يناقش قانون مهم للسيدات بعد الطلاق.

جيلان علاء تتوقع مشاهدة عالية من السيدات

وأضافت علاء، أنها تتوقع أن الملسسل سيحقق نسبة مشاهدة عالية من السيدات، لأننا نعاني من مشكلة الطلاق في المجتمع، مشيرة إلى أن المسلسل سيكون من المسلسلات القوية في السباق الرمضاني المقبل.

أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»

تدور أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»، حول فاتن بعد طلاقها من طارق واستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، ورغم محاولة طارق إقناعها بفتح صفحة جديدة إلا أنها ترفض، وتجد نفسها في مواجهة قانون، قد يحرمها من حقوقها وأبنائها إذا تزوجت من آخر لتقرر بعد معاناة من طليقها التصدي لتغييرهذا القانون المجحف لتحتضن أبناءها.

آخر أعمال جيلان علاء

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جيلان علاء مسلسل «الفرح فرحنا»، بطولة عبير منير، أحمد محارب، عارفة عبدالرسول، إيمان السيد، سليمان عيد، ويزو، سامي مغاوري، علي الحميدي، ميرنا جميل، محمد ثروت، محمد أسامة، حمادة حسنين، ومن تأليف حسين مصطفى، ومن إخراج معتز التوني.

ومسلسل «الفرح فرحنا»، تتكون عدد حلقاته من 30 حلقة، والمشاهد الداخلية من المسلسل تم تصويرها في إحدى الفيلات بمدينة الشيخ زايد، جمعت المشاهد الأولى بين الفنان أوس أوس، ومحمد ثروت، وعدد من الفنانين الآخرين.