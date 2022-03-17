تدريب 40 طبيبا وكيميائيا على الاستخدام الأمثل للدم بـ«صحة الدقهلية»

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، ورشة عمل تدريبية على الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته، وذلك بالتعاون مع مركز نقل الدم الإقليمي، بحضور أكثر من 40 متدربا من الأطباء والكيميائيين وفنيي بنوك الدم التجميعية والتخزينية بمستشفيات الدقهلية، تحت رعاية الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وتعليمات الدكتورة هبة الشريف، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة فاتن فتحي، مدير إدارة بنك الدم بالمديرية.

إعداد فرق مدربة على أعمال نقل الدم ومشتقاته

وأكدت مديرية الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، على أن التدريب يهدف إلى إعداد فرق مدربة على أعمال نقل الدم ومشتقاته وتوفير دم آمن وكافٍ، وذلك طبقا للمعايير القومية لنقل الدم والمشتقات والتعامل الأمثل مع المتبرعين الشرفيين لتحفيزهم على التبرع بالدم بصفة دورية، حيث أن قربة دم من متبرع واحد لها أن تقوم بإنقاذ أكثر من 3 مرضى.

فحص 225 ألف مواطن في مبادرة «الأمراض المزمنة»

ومن جهة أخرى، قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المبادرة الرئاسية لمتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تمكنت من فحص نحو 225 ألفا و345 مواطنا منذ بداية المبادرة في محافظة الدقهلية يوم 31 أغسطس 2021.

وأضاف «مكين» أن المبادرة الرئاسية لمتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، وتستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عاما، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.