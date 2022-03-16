ضبط 99 مخالفة تموينية وصحية بالدقهلية.. منها عدم إعلان الأسعار

أعلنت محافظة الدقهلية شن حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء والمشكلة من مسئولي قطاعات التموين، ‏والصحة، والطب البيطرى، والبيئة، ‏وذلك بنطاق 5 مراكز ومدن وأحياء، هي تمي الأمديد ومنية النصر وغرب المنصورة وبني عبيد وشربين، وإحالة 99 محضرا بالمخالفات التي تم تحريرها للنيابة العامة، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع للمواطنين، والعمل على توفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.

حملات في منية النصر

وبحسب بيان صحفي لمحافظة الدقهلية، قال الدكتور رضا قويطة رئيس مركز منية النصر، إنه تم متابعة أعمال اللجنة الخماسية المشكلة من الصحة والتموين والطب البيطري والبيئة والشرطة للمرور على محلات بيع المواد الغذائية والجزارة والمخابز والمطاعم، حيث تم المرور على 6 منشآت، ما أسفر عن تحرير 6 محاضر بيئة، ومحضر طب بيطري، ومحضر ذبح خارج السلخانة، ومحضر عدم إعلان أسعار.

حملات حى غرب المنصورة

وقال اللواء صبري سليمان، رئيس حي غرب المنصورة، إن الحلمة استهدفت محلات الجزارة والمنافذ بمنطقة شارع الجيش، ما أسفر عن إعدام 15 كيلو مصنعات لحوم، و10 كيلو مخلفات لحوم، و5 كيلو سمان مجمد، و6 كيلو أسماك مجمدة لتغير الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الادمي وتم تحرير 13 محضر بالمخالفات المتنوعة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

3 مراكز تتصدى للبناء المخالف

في سياق آخر، تصدت الوحدات المحلية لمراكز المنصورة والمطرية وطلخا في محافظة الدقهلية للبناء المخالف والتعديات بكل أشكالها، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء عليها.

وقالت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة المنصورة، في بيان صحفي، إنه تم متابعة إزالة حالة تعد على أرض بمساحة 1750 مترا مربعا، تابعة للإصلاح الزراعي بنطاق عزبة الإصلاح التابعة للوحدة المحلية بقرية شها.

وفي مركز ومدينة المطرية، قال محمد حمص رئيس المركز، إنه تم متابعة تنفيذ الازالة لحالة تعدي بالبناء المخالف علي قطعة أرض أملاك دوله ملك الهيئة العامه للتنمية الزراعية والتعمير وذلك من خلال عمل دور أرضي من البلوك الابيض علي مساحه 50 مترا مربعا وقد تمت الازاله كليا حتي سطح الأرض.

وقال محمد الأمين رئيس مركز طلخا، أنه تم متابعة تنفيذ إزالة بروز للدور الأرضى مخالفا لشروط الترخيص بمساحة 35 متر مربع بحوض غنام بالمدينة كما تم متابعة إزالة تعديات لـ3 حالات علي الارض الزراعيه بنطاق المركز بإجمالي مساحة 700 متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.