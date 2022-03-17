لأول مرة في مصر.. توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة كهربائية عائمة

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية إنشاء سفينة للعمل كمحطة كهرباء عائمة.

جرى توقيع المذكرة بين شركات: «القابضة لكهرباء مصر»، و«ترسانة الإسكندرية» المتخصصة في مجال صناعة بناء وإصلاح السفن، و«تنمية للاستشارات والخدمات الهندسية» المتخصصة في التعاون مع شركات إنشاء محطات الكهرباء، وذلك بالتعاون مع شركة «دلتا مارين» الفنلندية المتخصصة في مجال تصميم السفن وإعداد الدراسات المبدئية ودراسات الجدوى.

محطة كهربائية بطاقة تتراوح بين 100 و125 ميجاوات

وتتضمن مذكرة التفاهم بدء تقييم ومناقشة الدراسة المبدئية ودراسة الجدوى لتعديل السفن، من خلال إنشاء محطة كهرباء عن طريق تحويل سفن ذاتية الحركة لسفينة طاقة كهربائية بقدرة تتراوح بين 100 و125 ميجاوات.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه الذي يجرى تنفيذه في مصر، وذلك لسرعة الإمداد بالتغذية الكهربائية، حال وقوع أعطال سواء داخلية أو خارجية.