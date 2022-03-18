رغم تراجع كورونا.. الفنادق تخصص غرفا لعزل السياح المصابين بالفيروس

كشف علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أنه رغم تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا محليا وعالميا، إلا أن الفنادق تٌطبق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي جرى إقرارها من قبل الحكومة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن كل الفنادق تٌخصص غرفا أو أدوارا لعزل الرواد المصابين بالفيروس بعيدا عن باقي النزلاء.

منع إقامة الحفلات والأفراح بالقاعات المغلقة بالفنادق

وأضاف لـ«الوطن» أنه محظور حتى الآن، على المنشآت الفندقية، تقديم العديد من الخدمات كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا مثل إقامة الأفراح والحفلات الغنائية والموسيقية بالقاعات المغلقة بالفنادق، فضلا عن تقديم الشيشة بالمنشآت الفندقية والسياحية، لافتا إلى أن هناك لجانا من قبل وزارة السياحة والآثار تقوم بالتفتيش المفاجئ على الفنادق للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، مع توقيع عقوبات على المنشآت المخافة لتلك الإجراءات تصل إلى إغلاق المنشأة، مع توقيع غرامة مالية فورية على المخالفين.

تطعيم كل العاملين بالقطاع الفندقي بلقاحات كورونا

وأشار «عاقل» إلى أنه التزاما بالإجراءات الوقائية والاحترازية، فقد جرى تطعيم كل العاملين بالقطاع الفندقي بجرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فضلا عن حصول العاملين بالمنشآت الفندقية الذين مر على حصولهم على الجرعتين 6 أشهر، على الجرعة التعزيزية الثالثة، لافتا إلى أن المدن السياحية المصرية لديها سمعة جيدة جدا في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الغرفة لم تصل إليها أي إخطارات بإصابة أي من العاملين بالفنادق بفيروس كورونا المستجد، خلال الشهور الماضية .

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن القطاع السياحي المصري يأمل في زيادة التدفقات السياحية الوافدة إلى مصر خلال الشهور المقبلة، خاصة بعد توقف الحركة السياحية الوافدة من كل من روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن كل المؤشرات الخاصة بالحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة تبدو «مبشرة».