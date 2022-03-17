مسابقة وطنية لعرض 763 منتجًا غذائيًا تراثيًا من 22 محافظة

انطلقت فعاليات الدورة الأولى من المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية والتراثية بمشاركة 165 جهة إنتاجية رسمية من 22 محافظة، بإجمالي 763 منتجًا غذائيًا محليًا.

لجنة الإشراف وتدبير الموارد

وشارك مركز تحديث الصناعة، ممثلاً في اليزبيث كليشيان، في لجنة الإشراف على المسابقة وتطوير العلامة التجارية لها وتدبير الموارد اللازمة لتنظيمها، وذلك برئاسة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ومشاركة كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» كشريك استراتيجي، ووزارات التموين والزراعة والبيئة، والسياحة، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وغرفة الصناعات الغذائية.

كما يشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجمعية الطهاة المصريين، وكليات الزراعة بالجامعات المصرية، وبرنامج دعم النفاذ للأسواق الممول من الحكومة السويسرية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة «رابحة» الممول من الحكومة الكندية.

المسابقة على 4 مراحل

ويجرى تنظيم المسابقة على 4 مراحل، أولها التحكيم والتذوق التي تجري خلال يومي 16 و17 مارس من خلال لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص (مستهلك – منتِج – أخصائي)، لتقييم المنتج من حيث المظهر والطعم والرائحة، وتحديد قائمة المنتجات الفائزة.

والمرحلة الثانية تتمثل في حفل تسليم الجوائز لأصحاب المنتجات الفائزة يوم 26 مارس بحديقة الأورمان بالجيزة، والمرحلة الثالثة تتضمن تنظيم معرض للبيع خلال يومي 25 و26 مارس، والذي سيكون فرصة متميزة للمنتجين ورواد الأعمال في مجال المنتجات الغذائية المحلية والتراثية لعرض منتجاتهم والتعريف بها، وفتح منافذ للبيع وزيادة أرباحهم,

أما المرحلة الرابعة والأخيرة ستكون مخصصة للترويج لتلك المنتجات، من خلال عمل حملات وبرامج سياحية للتعريف بالمنتجات الغذائية المحلية والتراثية، وذلك خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى مارس 2024.

وساعد مركز تحديث الصناعة في إشراك 150 منتجًا من القطاع الصناعي الغذائي بمنتجاتهم الصناعية التراثية المعبأة، وكذلك العديد من رجال المجتمع الصناعي والطهاة للمشاركة في مرحلة التقييم.