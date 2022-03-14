مدير الأمم المتحدة للدول العربية: 3 مداخل لمواجهة الزيادة السكانية

قال الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، إن هناك فرق كبير في المهارات التي يتعلمها الأشخاص في اليابان ونظرائها من الدول العربية، مؤكدا أن العمالة غير المدربة، تصبح عبء على أي دولة، لافتا إلى أن العالم العربي به معدلات خصوبة مرتفعة، فمصر بها 3.1%، والمنطقة العربية 3.2%، مبينا أن المدخل لمواجهة هذه الزيادة، من خلال الأمم المتحدة، يتم من خلال 3 مداخل، أولها الاستثمار في الفتيات والنساء، من أجل قدرتهن على اتخاذ قرار داخل المنزل.

رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف «شبانة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع مساء اليوم، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن ثاني المداخل، الاستثمار في الشباب، مبينا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على إطلاق استراتيجية الأسرة المصرية، من أجل التنمية من الأسرة، مؤكدا أن التعليم هو المدخل الثالث، الذي تتحدث عنه الأمم المتحدة.

ضرورة بناء منظومة معلومات كل 5 أشهر

وأكد المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، أن مصر تنظر إلى الاستراتيجية السكنية من منظور التنمية الشاملة، وتعمل على تمكين المرأة أيضا، والهيكلة للسياسة السكنية المصرية، موضحا أنه سيلتقي وزيرة التخطيط هالة السعيد، لمعرفة خطة مصر لمواجهة الزيادة السكانية، موضحا أن المبادرات يجب أن تكون فعليا، متابعا: «نحن العرب لدينا هبات، وتبرد الأمور بعد وقت قليل، لذا يجب بناء نظام معلومات يتم كل 5 أشهر، لمتابعة التطور السكاني».