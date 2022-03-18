حظك اليوم برج السرطان الجمعة 18-3-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان، شخص غامض ومتقلب المزاج، ويصعُب على الآخرين فهم شخصيته أو طريقة تفكيره، كما أنّه يمتلك الكثير من الخطط والمشروعات لمستقبله، وهو أيضا سريع التفكير، ينفذ خططه بخطوات دقيقة ومنظمة، ويسعى لتكوين صدقات طيبة على مستوى العمل، لهذا فهو محبوب على الصعيد العملي.

ويتميز مولود السرطان بأنّه شخص عاطفي، يحب الاستقرار عاطفيا واجتماعيا، ولا يفضل العلاقات المتعددة أو العابرة، لهذا يأخذ وقتا طويلا قبل الاستقرار العاطفي، إذ ليس من السهل عليه الاعتراف بمشاعره للطرف الآخر.

حظك اليوم مولود برج السرطان عاطفيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد فيما يخص مولود برج السرطان، أنّ اليوم سيكون أحد أيام حظك، فعطارد موجود في منزل الحظ اليوم، ما يمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف تواجهه على مدار اليوم، كما يساعدك حظك اليوم على جذب الآخرين، وتوطيد علاقاتك بالمحطين بك.

حظك اليوم مولود برج السرطان مهنيا

تؤكد اليوم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج السرطان، أنّ القمر سيكون مكتمل اليوم بمنزل العلاقات، ما يزيد قوة علاقاتك على الصعيد المهني، كما يساعدك القمر على دفعك لإظهار ما لديك من أفكار ومشروعات تدعمك لدى رؤسائك ومديريك، الذين يستمعون إليك بشغف على الصعيد المهني، وستكون عاملا مهما في مستقبلك.