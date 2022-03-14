حظك اليوم برج السرطان الاثنين 14-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. كن يقظا

من الصعب فهم شخصية مولود برج السرطان، أو التعامل معه، بسبب مزاجه المتقلب باستمرار، لهذا من الصعب معرفة تفكيره أو أرائه، لديه الكثير من الخطط والمشروعات لمستقبله، إلا أنه كثير ما يرتبك أثناء تنفيذها، بسبب مزاجه المتقلب.

مولود برج السرطان، لا يعرف يتعامل مع شخص لا يرتاح معه شخصيا، يحب أن يكون الآخرين واضحين في قراراتهم وآرائهم عكسه تماما، إذ أن هذا يساعده سريعا على تحليل الشخصيات المحيطة به، ويضع أسس وطرق التعامل معهم، سواء على الصعيد العملي أو في محيط أصدقائه.

حظك اليوم مولود برج السرطان عاطفيا

تنصحك اليوم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج السرطان ، بضرورة التروي والحذر في قراراتك اليوم، إذ أن الوضع الفلكي لك غير مستقر، لهذا فهي تنصحك بالهدوء وعدم التعجل في الأمور، خاصة التي تحتاج إلى قرارات حاسمة وهامة فى حياتك العاطفية والعائلية، كما ينصحك الفلك بأن تكون يقظا أيضا، ولا تتسرع في أقوالك.

حظك اليوم مولود برج السرطان مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر الموجود فى برجك اليوم يتنافر مع المريخ، وذلك في منزل المال، لهذا يجب أن تتجنب الضغوط التي تتعرض لها من أجل اتخاذ قرارات عاجلة على الصعيد العملي، ويطالبك البرج، بضررة التروي وعدم التسرع، والتفكير الجيد، وأن تكون يقظ تماما في قرارتك، كما تشدد عليك، بضرورة التركيز الشديد من أجل حماية أموالك ومصالحك المالية والعملية، وأن يعتمد تفكيرك وأهدافك على تحسين أوضاعك المالية وفق حظك اليوم.