مدبولي يتابع إجراءات «المركزي» لاحتواء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

تحفيف تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

وشهد الاجتماع استعراض مختلف جوانب الموقف الاقتصادي، وتقييم التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، إضافة إلى متابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزي لاحتواء الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة، وتخفيف تداعياتها على الاقتصاد المصري.

إجراءات توفير النقد الأجنبي لتأمين السلع الاستراتيجية

وتناول الاجتماع متابعة إجراءات توفير الموارد المالية والنقد الأجنبي، من أجل تأمين الكميات الضرورية من السلع الاستراتيجية، والمستلزمات الأساسية المطلوبة على المستوى المحلي، خلال الفترة الحالية والمستقبلية، في ظل المستجدات التي تؤثر على أسعار السلع عالميا.

كما شهد الاجتماع التأكيد على استمرار المتابعة والتقييم للتطورات الجارية، لضمان الاستجابة السريعة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن تقليل حدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية.

توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفّضة

وكان رئيس الوزراء قد ترأس أمس الأربعاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وشدّد خلاله على استمرار بذل كل الجهد من جانب أجهزة الدولة، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال المنافذ الحكومية الثابتة والمتنقلة بعموم الجمهورية، والاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية، وأي زيادات قادمة، في أسعار السلع التي يتم استيرادها من الخارج.