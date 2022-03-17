التنمية المحلية تضع حجر أساس 120 منزلا بدويا بـ«النقب» في العيد القومي لجنوب سيناء

يشارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، في احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي، الذي يوافق ذكرى تحرير وعودة طابا إلى حضن الوطن، بعد معركة التحكيم الدولي والتي قضت بأحقية «العلامة 91» وعودة طابا إلى مصر.

وضع حجر أساس 120 منزلا بدويا

وتأتي مشاركة الوزير في الاحتفالات، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تتضمن زيارة وزير التنمية المحلية إلى جنوب سيناء، وضع حجر الأساس لـ120 منزلا بدويا بقرية رأس النقب وتوابعها، بمشاركة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير، نائبة المحافظ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وضع حجر أساس محطة مياه في طابا

وتتضمن زيارة اللواء محمود شعراوي كذلك، وضع حجز أساس محطة مياه الشرب بمدينة طابا، وافتتاح المرحلة الثانية من مشروع حماية مدينة طابا من السيول لبحيرتين وحاجزين، كما ينقل وزير التنمية المحلية تهنئة رئيس مجلس الوزراء لقيادات وأبناء جنوب سيناء بالعيد القومي خلال الاحتفالية التي تنظمها المحافظة.