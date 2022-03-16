محافظ المنيا يستقبل وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول من الحكومة المصرية، وبمساهمة من البنك الدولي، برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية المحلية، ويستهدف البرنامج تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، الذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي المنيا وأسيوط.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبشر طاهر، مدير الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، وأعضاء الوحدة التنفيذية بالمحافظة.

أعضاء وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

ضم الوفد كلاً من الدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التخطيط والتنمية المحلية بالبرنامج، والدكتور محمود بركة، استشاري الترويج للاستثمار وجذب القطاع الخاص بالبرنامج، والدكتور محمد كمال، مدير مكون بناء القدرات، والدكتور سيد البدري، مدير مكون تحسين الخدمات، والمهندس ربيع عبد البصير، اخصائي تنمية محلية بالبرنامج، والمهندسة منى علاء، مدير مكون التنمية العمرانية، والمهندسة فاطمة كريم، مسؤول متابعة وتقييم، والمهندس كريم محمود، اخصائي تنمية عمرانية.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد محافظ المنيا، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنيا أن المحافظة وضعت خطة متكاملة وشاملة، اقتحمت بها جميع التحديات والصعوبات، التي تواجه دعم التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة، بجميع المجالات، وفقاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

متابعة تقيم المشروعات على أرض الواقع

وأكد الدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية المحلية، أن الزيارة تأتي بهدف متابعة العمل على أرض الواقع للمكونات التابعة للبرنامج، والإعداد لتقييم الأداء الثاني، الذي سيتم خلال الأسبوعين القادمين.

وأشاد «عبد الحليم» بما تملكه محافظة المنيا من ممارسات جيدة، يعمل عليها البرنامج، وتطور الأداء بشكل ملحوظ، بتوجيهات مستمرة من محافظ المنيا، لافتاً إلى أن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي على نهج عمل البرنامج.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطط ومكونات برنامج التنمية المحلية خلال مرحلته الجديدة، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بمحافظات الصعيد، وناقش محافظ المنيا استكمال العمل في محاور التنمية الاقتصادية الواعدة بالمحافظة، والتكتلات الاقتصادية التي سيتم البدء بها، والتي تضم «العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية»، فضلًا عن عرض ممارسات تطوير الأداء، التي يطبقها البرنامج، والإجراءات المطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة بكل مكون، وإجراءات ومتطلبات التقييم الثاني، والانتهاء من خطة المشروعات المقترح تمويلها من مخصصات القرض.

كما تناول اللقاء مناقشة تحديد عدد من مشروعات التنمية العمرانية في مدينة المنيا، ومنها إنشاء أسواق حضارية، وإنشاء موقف إقليمي لسيارات الأجرة، وإعداد الخطة الاستراتيجية «المنيا 2030»، حيث أكد المحافظ على أهمية الإسراع في تنفيذ أنشطة ومشروعات تسهم في إحداث نقلة حضارية في الحياة اليومية للمواطن المنياوي، ويكون لها مردود إيجابي عليه.