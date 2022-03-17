مواعيد الدراسة بالجامعات خلال شهر رمضان 2022.. لا يوجد حذف لأي مقررات

انتظمت الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في أسبوعها الرابع على التوالي خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، وسط تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها التأكيد على ضرورة استمرار خطط التطعيمات.

حقيقة حذف بعض المقررات الدراسية

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام العمل بالكليات وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أنه لا يوجد أي تأجيل أو تعطيل أو حذف للمقررات الدراسية، وخلال شهر رمضان 2022 سينتهي اليوم الدراسي الساعة 4 عصرا بدلاً من 6 مساء.

ساعات العمل بالجامعة في رمضان 2022

كما أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات للعام الدراسي الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وأيضا الدراسة منتظمة دون تأجيل أو تعطيل، بجانب استمرار خطط التطعيمات، مع مراعاة جداول الدراسة والمحاضرات وتوقيتاتها، وفقا لظروف شهر رمضان، والعمل على أن ينتهي اليوم الدراسي قبل موعد أذان المغرب بمدة لا تقل عن ساعتين خلال شهر الصوم.

جدير بالذكر، أن الأعلى للجامعات الحكومية يعقد، السبت المقبل، اجتماعه الدوري بحضور وزير التعليم العالي لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي.