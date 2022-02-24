عاجل.. «تعليم الجيزة» تعلن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

بدأت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها المبكرة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس، حيث عقد أشرف سلومة مدير المديرية، اليوم، اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية لمناقشة الاستعدادات المتعلقة بالامتحانات، وآلية وضعها وضوابطها والطرق الفنية لاختيار نوعية الأسئلة من بنوك الأسئلة، التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

مراعاة مصلحة الطالب عند وضع الامتحان

وقال «سلومة»، في بيان له، إنه طالب موجهي العموم بالتنسيق مع الإدارات التعليمية إعداد بنك أسئلة لكل مادة لتدريب الطلاب على الامتحانات، ووضع الامتحانات في إطار منسق ومتسق طبقا للتوجيهات الخاصة بمستشار المادة، مشدداً على مراعاة مصلحة الطالب عند وضع الامتحان.

وأكد أشرف سلومة، ضرورة تفادي السلبيات التي ظهرت في امتحانات الترم الأول وعلاجها حتى لا تتكرر وضرورة وضع الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، لافتاً إلى إقامة دورات تدريبية للعاملين بالحصة، وتدريبهم على كيفية التدريس، وخاصة الصف الرابع الابتدائي وتوزيع المعلمين بالحصة على الفصول من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الابتدائي لاكسابهم خبرة في التدريس.

الفصل الدراسي الثاني يسير بصورة منتظمة

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن الفصل الدراسي الثاني يسير بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم يتم رصد أي مشكلات واجهت الطلاب حتى الآن، موضحاً أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية التعليمية بالتنسيق مع جميع الإدارات والمدارس.

إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا في المدارس

ونوه بأنّ هناك إجراءات وقائية مشددة في المدارس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كتعقيم الفصول بصفة مستمرة وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة فضلاً عن عدم السماح بدخول أي معلم للمدرسة دون حصوله على لقاح كورونا وتخصيص طبيب زائر في كل مدرسة.