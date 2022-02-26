«التعليم»: مجموعات التقوية مجانا لهؤلاء الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

بدأت مديريات التربية والتعليم، تفعيل مجموعات التقوية بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، حضورياً في المدارس، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، بهدف مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والتخفيف على أولياء الأمور.

قال بكساوي مصطفى مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إن عدد الطلاب في مجموعات التقوية لا يتجاوز 20 طالباً منهم 3 طلاب يجري إلحاقهم بهذه المجموعات مجاناً وفقا للبحث الاجتماعي المقدم لشؤون المدرسة، مؤكداً أنه جرى التبيه على جميع المدارس بالالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء تنظيم المجموعات.

إعفاء الطالب غير القادر من رسوم مجموعات التقوية

وأضاف «مصطفى» لـ«الوطن»، أن البحث الاجتماعي يعني أن الطالب غير قادر على سداد المصروفات الدراسية، موضحاً أن مجموعات التقوية ليست إجبارية على أي طالب، ومن حق الطالب اختيار المعلم الذي يريد أن يشرح له المقررات الدراسية، وتكون عقب انتهاء اليوم الدارسي حتى لا تؤثر بالسلب على سير العملية التعليمية.

إتاحة مجموعات التقوية لكل طالب قدم «بحث اجتماعي»

من جانبها، شددت هالة كمال وكيل إدارة جنوب الجيزة التعليمية، على ضرورة تخصيص فقرة عن الأخلاق والقيم والمواطنة والانتماء للوطن وكيفية طرق جذب التلاميذ للمدارس عن طريق تفعيل الأنشطة المختلفة والمسابقات وروح التنافس، فضلاً عن تفعيل المشاركة المجتمعية والمساعدة من خلال مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال.

وأضافت «هالة» في بيان لها، أنه جرى التنبيه على ضرورة تفعيل حصة الريادة وعمل ندوات عن تعديل السلوك والعمل على الحالات الفردية، مشددة على الانتهاء من تسديد المصروفات وتسليم الكتب وعمل الإحصاء اليومي للطلاب وإرسال 6 مراسلات ومتابعة الحضور للطلاب، لافته إلى أهمية تفاعل التلاميذ مع المعلمين بالمناقشة واستخدام المناقشة لجذب التلاميذ للشرح باستخدام العصف الذهني للتفاعل وتبادل المعلومات وتعزيز الإجابات.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر بالمديريات التعليمية، إتاحة الفرصة للطلاب الذين قدموا «بحث اجتماعي» للمدرسة، للمشاركة في مجموعات التقوية مجاناً، بهدف التخفيف عليهم وتوفير تعليم جيد لهم.