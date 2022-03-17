التعليم العالي يطالب بمد فترة معرض الأثاث بـ«القاهرة التكنولوجية» 7 أيام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، معرض الأثاث المكتبي الذي تنظمه جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية على مدار أسبوع، لتلبية احتياجات الجامعات الأهلية والتكنولوجية من الفرش والأثاث الإداري والتعليمي، وذلك بحضور الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدكاتور طارق عبدالملاك ميخائيل، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة.

منتجات بجودة عالية

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي بشأن المعروضات من الأثاث المكتبي والإداري، مؤكدًا الحرص على اختيار أفضل الشركات التي تتميز بتقديم المنتجات ذات الجودة العالية، كما طالب بمد فترة المعرض لأسبوع آخر؛ لإتاحة الفرصة لاختيار أفضل عينات الأثاث الموجودة في المعرض، بما يتلاءم مع احتياجات كل جامعة، من حيث موقعها الجغرافي، وطبيعة المُناخ.

وشارك في فعاليات المعرض عدد من الشركات المتخصصة في مجال تصنيع الأثاث المكتبي، والتي تتمتع بتجارب رائدة في هذا المجال، حيث تقدم تصميمات متنوعة للأثاث المكتبي والإداري، وتدعم تصنيعه طبقًا لأصول الصناعة بأعلى درجات الجودة.

لجنة لتقييم المعروضات

يذكر أنّه جرى تشكيل لجنة لتقييم معروضات الشركات فنيًّا، وكذلك من حيث السعر، تمهيدا للتعاقد معها، لتلبية احتياجات 11 جامعة أهلية جار إنشاؤها، هي «جنوب الوادي، المنوفية، أسيوط، الزقازيق، المنصورة، المنيا، بنها، بني سويف، حلوان، قناة السويس، وبورسعيد»، إضافة إلى 6 جامعات تكنولوجية، وهي: «طيبة الجديدة بالأقصر، أسيوط الجديدة، 6 أكتوبر، برج العرب، الغربية، وشرق بورسعيد».

وعلى هامش الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، لاستعراض الإنجازات التي حققتها الجامعة مؤخرا، ومنها توقيع 12 بروتوكولا مع مختلف الجهات الصناعية، لتوفير التدريبات العملية في مختلف البرامج الدراسية بالجامعة، وتشكيل أول اتحاد لطلاب الجامعة، ومناقشة التحديات التي تواجه الجامعة على المستوى الأكاديمي والإداري.