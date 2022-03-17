تحرير 361 محضرا لتجار مخالفين ودعم مزارعي الحيازات الصغيرة بكفر الشيخ

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق، بالتعاون بين مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، من تحرير 361 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، كما تابعت الحملات توافر السلع المتعددة في المنافذ المتعددة والأسواق.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد.

وقال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، في بيان ارسلته المحافظة، تمكنت الحملات من تحرير 361 محضراً، من بينها 57 نقص وزن، و14 محضر مواصفات، و 87 مخالفات أخرى، وضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج السلخانه، ولحوم مجمدة غير صالحه،وحررت الحملة 9 محاضر، كما حررت الحملات 192 محضراً متنوعا، وتحرر محضر تصرف دقيقً.

تموين كفر الشيخ: لا تهاون مع المخالفين من التجار

وأضاف وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح.

يذكر أن مديريات التموين والصحة والصحة، تشن حملات تموينة مكثفة في المراكز والقرى المختلفة بهدف ضبط الأسعار ومراقبتها وضبط المخالفين من التجار وفق تعليمات رئيس الوزراء، بسرعة ضبط المخالفين.

دعم مزارعي الحيازات الصغيرة

في سياق آخر، نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ فعاليات مشروع الزراعة المبتكرة، ودعم المزارع ذات الحيازات الصغيرة، ويوم حقل لمحصولي الفول البلدي والقمح بمركز الرياض بمحافظة كفرالشيخ.

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، إن الباحثين تناولوا في مناقشاتهم مع المزارعين مميزات الزراعة على مصاطب سواء في القمح أو الفول البلدي، ومكافحة الحشائش التي تنمو خلال موسم زراعة المحصولين، وضرورة متابعة الحقول والمحاصيل المزروعة، وذلك تجنبا للإصابات الحشرية والفطرية، ومناقشة أهم التوصيات الفنية، التي يجب أن تنفذ خلال هذه الفترة، حيث تم الرد علي جميع أسئلة المزارعين.