هاني ضاحي يعلن زيادة معاشات نقابة المهندسين في الجمعية العمومية اليوم

تعقد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، اليوم، بحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته، بعدما أسدل الستار على ماراثون انتخابات نقابة المهندسين 2022، بفوز المهندس طارق النبراوي بمنصب النقيب الجديد، وفق ما أعلنته اللجنة المشرفة في مؤتمر صحفي الأحد الماضي.

زيادة معاشات نقابة المهندسين

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته، إن أمانة الصندوق أجرت دراسة حول زيادة معاشات نقابة المهندسين، وأنه سيجرِ معرفة نسبة وقيمة هذه الزيادة قبل اجتماع الجمعية العمومية العادية للنقابة اليوم الخميس 17 مارس 2022.

وأكد «ضاحي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في جميع الأحوال ستتخطى قيمة المعاش بعد الزيادة ألف جنيه، وجرى تحقيق فائض تراكمي في ميزانية النقابة، خلال السنوات الأربع الماضية، بلغ نحو 2 مليار وربع المليار جنيه، خلال 4 سنوات، منها مليار خلال العام الأخير فقط.

الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

من المقرر أن يعلن هاني ضاحي زيادة معاشات نقابة المهندسين خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم، على أن يبدأ تطبيق الزيادة من شهر يوليو 2022 المقبل، بالإضافة إلى موضوع المعاشات، فإنه من المقرر أن يناقش الاجتماع السياسة العامة للنقابة، وعرض الانجازات للعام الماضى، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2021، بالإضافة إلى مناقشة اعتماد الموازنه التقديرية لعام 2022 وتعيين مراقب للحسابات وتحديد اتعابة، فضلا عن النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة وذلك فى المواعيد القانونية قبل إنعقاد الجمعة العمومية باسبوعين.

وتعقد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في الثانية عشرة ظهر اليوم، ويشترط لاكتمال النصاب، حضور ربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة، الذين سددوا اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة 2020، فإذا لم يكتمل العدد، سيؤجل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل.