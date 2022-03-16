ليلة النصف من شعبان 2022.. الدعاء المستحب وحكم الصيام وفضلها (فيديو)

ساعات قليلة تفصلنا عن أحد مواسم الطاعات التي يرجى فيها مغفرة الله وعفوه، وهي ليلة النصف من شعبان 2022 والتي تحل مساء غد الخميس وحتى فجر الجمعة، ويستعرض التقرير التالي ما يتعلق بهذه الليلة حسب ما أعلنت دار الإفتاء المصرية، سواء موعدها وفضائلها والأعمال المستحبة والدعاء وحكم الصيام فيها.

موعد ليلة النصف من شعبان 2022

وبخصوص موعد ليلة النصف من شعبان 2022، أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنّها ستكون ليلة الجمعة المقبل، وستبدأ من مغرب غدا الخميس 14 شعبان الموافق 17 مارس الحالي، وحتى فجر الجمعة 15 شعبان الموافق 18 مارس الحالي، وذكرت الدار في تدوينة لها عبر صفحتها على فيس بوك: «تبدأ من مغرب يوم الخميس حتى فجر الجمعة».

فضل ليلة النصف من شعبان

وفيما يتعلق بموضوع فضل ليلة النصف من شعبان، تحدّث عنها الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحا أنّنا نقرأ القرآن الكريم في هذه الليلة، ونتصدق ونقوم الليل، وندعو ونستغفر ونترك المشاحنة والخصام وقطيعة الرحم.

وواصل الشيخ عويضة عثمان: «ليلة النصف من شعبان من أعظم الليالي، ففيها تحوّلت القبلة على قول بعض العلماء من بيت المقدس إلى البيت الحرام، بعد 16 شهرا من فرض الصلاة تقريبا».

وتابع: «روى الإمام أحمد والإمام الطبراني عن رسول الله تعالى قال إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف، فيغفر لأكثر من شعر غنم بني كلب، وهي قبيلة معروفة بكثرة الغنم، هذا يبين عدد والقدر الكبير الذي يغفر الله له في تلك الليلة، وفي حديث آخر قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلى إلى آخره، حتى قال للسيدة عائشة أتدرين أي ليلة هذه قالت الله ورسوله أعلم، قال هذه ليلة النصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم، لذلك نترك الحقد من قلوبنا ونصلح ذات بيننا، ونسأل الله في تلك الليلة المباركة أن يغفر ذنوبنا وأن يغير أحوالنا إلى أحسن أحوال».

دعاء ليلة النصف من شعبان

ويعتبر دعاء ليلة النصف من شعبان من الأعمال المستحبة وفق ما أعلنته دار الإفتاء، لاسيما وأنّ الدعاء من العبادات التي يستحب فعلها في سائر الأيام، كما أكدت الإفتاء أنّ هناك دعاء اشتهر بين الناس، «وأن تلاوة هذا الدعاء وتخصيص ليلة النصف من شعبان، به أمرٌ حسنٌ لا حرج فيه ولا منع» بحسب تعبير الدار.

وقال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنّ من الدعاء المستحب في هذه الليلة المباركة، ما كان يدعو به الصالحون، وهو وارد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذاكرا نص الدعاء:

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

وتابع أمين الفتوى، أنّ من أراد أن يدعو بغير هذا الدعاء، فليدعوا بما شاء بما يفتح الله به عليه، ومن أراد هذه الصيغة، فهي متاحة على تطبيق دار الإفتاء المصرية على الهاتف المحمول، والله تعالى أعلم.

حكم صيام النصف من شعبان

وبخصوص حكم صيام النصف من شعبان، ذكرت دار الإفتاء: يُكرَه صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً للمسلم؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه فوافق يوم الجمعة، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.