أعلنت دار الإفتاء أنّ ليلة النصف من شعبان، تبدأ مع مغرب اليوم، مُعلنة، عن دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب كامل والأعمال المحببة فيه، إذ تعد الأدعية من أفضل العبادات التي يمكن للمسلمين أدائها على الإطلاق، خاصة في الأيام التي يمكن أن يكون الدعاء فيها مستجابا، وخاصة في هذه الليلة المباركة التي ينتظرها المسلمون وتبدأ من مغرب اليوم الخميس وحتى فجر الجمعة.

دعاء ليلة النصف من شعبان

ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب كامل والأعمال المحببة: «اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ».

النصف من شعبان والأعمال المحببة فيه

وعن فضل النصف من شعبان والأعمال المحببة فيه، قال أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إنّ النصف من شعبان ليلة عظيمة وسميت بـ«عيد الملائكة»، إذ أن ملائكة الرحمن لهم عيدين، هما ليلة النصف من شعبان وليلة القدر، وفيها يتطلع الله فيها على العباد وأعمالهم ويغفر لهم جميعًا إلا المُشاحن وقاطع الرحم، كما أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر بوابتها الرسمية، فضل ليلة النصف من شعبان، والتي ورد في ذكر فضلها مجموعة كبير من الأحاديث، منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: «يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله!».