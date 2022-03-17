تردد قناة كراميش للأطفال.. شاهد البرامج الترفيهية والأناشيد الدينية

قنوات الأطفال شيء أساسي ومهم في كل منزل يتواجد به صغار، إذ يلتفون حول هذه القنوات، لمتابعة الأغنيات المختلفة الخاصة بالطفل وأفلام الكرتون المختلفة، لذا دائما ما يزداد البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن تلك القنوات المتخصصة، ومن ضمن أكثر ما يجرِ البحث عنه خلال الساعات الماضية، تردد قناة كراميش للأطفال.

وفي إطار اهتمام الناس بصغارهم، وتسلية أوقاتهم عن طريق قنوات الأطفال، تستعرض «الوطن» في السطور التالية ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، تردد قناة كراميش للأطفال المختصة بتقديم الكثير من البرامج الترفيقية والأغاني والأناشيد الدينية للفئة العمرية من 3 سنوات لما فوق.

تردد قناة كراميش للأطفال

وتابع السطور التالية لضبط الإرسال وتنزيل قناة كراميش بعد معرفة ترددها.

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قنوات الأطفال 2022

وفيما يلي نعرض أيضا أبرز ترددات قنوات الأطفال، إذ يمكن للآباء والأمهات، ضبط تردد عدد من قنوات الأطفال لإمتاع أطفالهم.

تردد قناة طيور بيبي 2022

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD .

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري 2022

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة 2022

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم 2022

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة تنة ورنة 2022 Tinh Warna

التردد: 11853.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.