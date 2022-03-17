أحمد سعد يثير سخرية الجمهور بعد رقصه على أغنية «صدقيني لو بإيدي»

أثار الفنان أحمد سعد، سخرية جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رقصه على أغنيته الشهيرة «صدقيني لو بإيدي»، والتي قدّمها ضمن أحداث فيلم «من أجل زيكو» للفنان كريم محمود عبد العزيز.

أحمد سعد للجمهور: يلا مين هيعرف كده.. تحدي

ونشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، مقطع فيديو له، وهو يرقص على أغنية «صدقيني لو بإيدي»، مُعلقًا عليها بقوله: «يلا مين هيعرف كده.. تحدي».

سخرية من أحمد سعد على «تيك توك»: مش دي رقصة ماكرينا يا فنان

وسخر عدد كبير من المتابعين، من ظهور أحمد سعد، حيث قال أحدهم: «مش دي رقصة ماكرينا يا فنان.. بس على رأي المثل إيه ده يا غالي؟»، فيما قالت أخرى «بتفكرني بنفسي وأنا صغيرة في حفلات عيد الأم».

كما أبدت إحدى المتابعات، دهشتها من طريقة رقص أحمد سعد، قائلة: «رقصة حفل تخرج سنة سادسة ابتدائي»، فيما طالبه آخر بقوله: «التيك توك مش كده.. انت تسيبك من التيك توك خالص وخليك في الغناء أحسن».

https://www.tiktok.com/@ahmedsaadofficial/video/7076091309173296390?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7076120711358236165

تفاصيل أغنية «صدقيني لو بإيدي»

يذكر أنّ أغنية «صدقيني لو بإيدي»، كانت ضمن أحداث فيلم من أجل زيكو، والذي طُرح مطلع شهر يناير الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوزت 13 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

وفي سياق آخر، يعيش الفنان أحمد سعد، حالة من النشاط الفني، إذ يتعاون مع شقيقه الممثل عمرو سعد، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال غناء تتر البداية والنهاية لمسلسل توبة، كما يُقدم مجموعة من الأغاني على مدار أحداث المسلسل.

كما حظى بنجاح كبير خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد أغنيته الجديدة «عليكي عيون»، والتي حققت أكثر من 17 مليون مُشاهدة في أقل من شهر تقريبًا، إذ تصدرت محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.