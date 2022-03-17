منى الصبان تكشف تفاصيل أول لقاء مع بيتر ميمي: «عمل فيلم وطلع كله بايظ»

قالت الدكتورة منى الصبان، الأستاذ في المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، إنها عرفت منصة التواصل الاجتماعي «زووم» كأحد أهم أدوات التواصل عن بعد، بعد جائحة كورونا، موضحةً أنها استخدمتها في ابريل 2020 لامتحان طلاب المدرسة العربية للسينما والتلفزيون.

الصبان: المدرسة بدأت الامتحانات في عام 2013 بـ15 طالبا

وأضافت «الصبان»، في حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أن المدرسة بدأت الامتحانات في عام 2013 بـ15 طالبًا، وأصبح الآن لديها 15 طالبًا في الدورة الواحدة، إذ تستمر الدورة 10 أشهر، بواقع 5 امتحانات مدة الواحد منها شهرين، إضافة إلى شهرين آخرين لمشروع التخرج.

الصبان: بيتر ميمي هو أشهر شخص درس في المدرسة

وتابعت، أن بيتر ميمي هو أشهر شخص درّس في المدرسة، إذ تخرج في كلية الطب: «قالي كان نفسي أخرج، وعمل فيلم وطلع كله بايظ، كان بيحصل لخبطة للمتفرج، لكنه درس في مدرستنا وبدأ يذاكر».

وحول طبيعة الدراسة، قالت: «مفيش حاجة اسمها تخصص في الطريقة الأمريكية أو الأوروبية في التدريس أو 4 سنين أدرس مونتاج، لأننا لازم نعرف عناصر اللغة السينمائية وبعدين الدارس يتخصص في اللي هو عاوزه .. ميصحش المونتير ميعرفش عدسات التصوير بتعمل ايه، أو السيناريست بيكتب السيناريو ازاي».

وأوضحت أن الطريقة الأوروبية والأمريكية الحديثة في التدريس السينمائي لا تعرف التخصص، لكن يجب أن يمر الدارس على كل مراحل إنتاج وكتابة العمل الفني، موضحةً: «مفيش حاجة اسمها مثلا أنا عاوز اتخصص إخراج، ده إنت عشان تبقى مخرج ناجح لازم تعرف السيناريو والتصوير والمونتاج والصوت».

وأشارت إلى أن «الفنان لازم يعرف الحرفة كلها، يا إمام بقول عليهم سباكين، الفنان لازم يتعلم اللغة السينمائية والتلفزيونية، وبعدين يتعلم تكنيك»، مستطرده: «مونتير يعمل في قناة خارج مصر، وعندما التقيته بالصدفة، وقال لي يا دكتورة قبل ما أذاكر في المدرسة عند حضرتك لما كنت بركب لقطة على التانية كنت بقول يا رب تيجي سليمة، لكن أنا دلوقتي عرفت أختار اللقطة دي ليه ومختارش اللقطة دي ليه، لأنه درس الحرفة وليس الحرفية فقط».