عمر طاهر: «الكاتب بطبعه عنده قدر من الطفاسة وبيجري على الأفكار الجديدة»

قال عمر طاهر، الكاتب والسيناريست، إن الفضول الشخصي حيال الكثير من الأمور التي يعيشها الفرد العادي في المجتمع المصري كان له عظيم الأثر في بحثه وتنقيبه وإصدار عدد لا بأس به من الروايات والكتب والدواوين الشعرية والأعمال التلفزيونية التي لاقت صدى واسعا من الجماهير، «مصر مليانة ناس صاحبة فضل وفرقت في تكويني الشخصي، محدش وثق تجربتهم».

طاهر: بحب أجري على أفكار جديدة

وأضاف «طاهر»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة «CBC»، أنه لم يكن ينوي إصدار جزء ثان من «صنايعية مصر»، ولكن وبعد نجاح الجزء الأول من الكتاب تواصل معه عدد كبير من المواطنين الذين سردوا قصصا لأعمال كانت موجودة في السابق، ما أدى إلى إصداره للجزء الثاني من العمل، «الكاتب بطبعه بيكون عنده قدر من الطفاسة، بيحب يجري على الأفكار الجديدة أو اللي متعملش حاجة زيها».

طاهر: الشخصيات هي اللي جت عندي وظهرتلي وجرت رجلي

وتابع: «الشخصيات جت عندي وظهرتلي وجرت رجلي تاني، واكتشفت أن المشروع ده مينفعش ميبقاش ليه جزء ثاني أو ثالث، وكنت محتاج أن الناس تصقف للشخصيات اللي تناولتها في الكتاب وبلغ عددهم 30 شخصية، وكسرت بالكتاب ده كل القواعد اللي مشيت عليها لأني مبحبش أكرر عمل ناجح وأعمل منه جزء تاني».

وأكد أن أصعب ما يواجهه في الكتابة بشكل عام إمكانية الحصول على المعلومات، إذ أن مشكلة الأرشيف المصري هي توثيق ما جرى توثيقه من قبل دون السعي إلى توثيق أمور أخرى جديدة، «مثلا الموسيقار عبدالوهاب بنحتفل بميلاده ووفاته وعندنا 100 فيلم تسجيلي وبرنامج وكتاب وملف صحفي، وكل حد بيشتغل بيضخ إنتاج في منطقته اللي مبقتش محتاجه المزيد من الشغل».