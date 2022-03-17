جريمة أسرة العارضية بالكويت.. الجاني ينهي حياته بقطعة قماش داخل السجن

كشف مصدر أمني بالكويت عن أن المتهم الهندي بقتل عائلة كويتية مكونة من زوج وزوجة وابنتيهما في منطقة العارضية بالكويت، فيما عرف بجريمة مقتل أسرة العارضية، أنهى حياته داخل السجن المركزي، مساء أمس، مشيرا إلى أن المتهم الهندي شنق نفسه داخل العنبر المحتجز بداخله.

هكذا أنهى المتهم الهندي بقتل أسرة العارضية حياته

وأضاف المصدر الأمني، أن المتهم بقتل أسرة العارضية استخدم قطعة قماش وشنق نفسه في السرير المكون من دورين داخل زنزانة بالسجن المركزي بالكويت، وأحكم غلق قطعة القماش على رقبته حتى فارق الحياة.

وحسبما نقلت صحيفة «القبس» الكويتية، فإن قيادات السجن المركزي فتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على كيفية انتحار المتهم، وجرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة للمعاينة ومباشرة تحقيقاتها.

وكانت منطقة العارضية في الكويت شهدت جريمة مروعة، راح ضحيتها 3 أفراد من أسرة واحدة، حيث تم العثور عليهم مقتولين في أماكن متفرقة داخل منزلهم، لافتة إلى أنه تم ضبط المتهم، وهو من جنسية هندية.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية اطلعت على كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة لمكان الواقعة، وتبين دخول شخص مجهول الهوية إلى منزل المجني عليهم، وبتكثيف التحريات حوله تم التوصل إلى هويته وعمل كمين محكم له، وتم ضبطه في منطقة الصليبية.

التحقيقات: المتهم بقتل الأسرة الكويتية طالب الأسرة بمبلغ مالي

وأفاد المتهم بأنه في يوم الواقعة توجه إلى منزل المجني عليهم وذلك لأخذ مبلغ مالي يطالبهم به، وأحضر معه كيسا به ملابس بديلة بقصد تغييرها، ما يؤكد إصراره على ارتكاب الجريمة.

وذكرت الداخلية الكويتية أن المتهم أفاد بأنه قام بتفتيش المنزل بعد ارتكاب الجريمة، وعثر على مبلغ مالي وقدره 300 دينار كويتي، ومصوغات ذهبية سرقها وقام ببيعها، حيث تم العثور على كافة الفواتير الخاصة ببيع الذهب.