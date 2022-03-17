أصالة وماجد المهندس يحييان حفلا غنائيا في الكويت.. الليلة

تستعد الفنانة أصالة لإحياء حفلا غنائيا ضخما اليوم الخميس، ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت، برفقة الفنان ماجد المهندس.

ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل باقة من أغانيها المتميزة، التي يتفاعل معها الجمهور.

أصالة تروج لحفلها في الكويت

وحرصت الفنانة أصالة على الترويج للحفل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة: «أصحابي الغالين بالكويت الحبيبة اقترحوا عليّي شويًة أغاني نغنّيهم بالحفله سوا.. كتير مشتاقة نلتقي، وإن شاء الله كتير رح نعيش مع بعض أحلى الأوقات».

أصالة تهنئ الكويت بعيدها الوطني

كما هنأت أصالة، الكويت خلال الفترة الماضية، بعيدها الوطني عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، ونشرت صورة لعلم الكويت وعلقت عليه قائلة: «أهل الثقافة والرقيّ أهل الفنّ والإبداع، أهل كلّ شي حلو أهل الكويت كلّ سنة وأنتوا بألف خير شيوخ وشعب وأرض».

أصالة تطرح أغنية «تبغاني»

يذكر أن أصالة طرحت أغنية جديدة قبل شهر بعنوان «تبغاني»، تزمنًا مع احتفالات عيد الحب، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد.

وحققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة عبر «اليوتيوب»، وكشفت أصالة عن إهدائها لزوجها، معبرة عن حبها الشديد له.

ماجد المهندس يطرح أغنية «خذت أكثر»

كما طرح الفنان ماجد المهندس أغنية جديدة مؤخرًا بعنوان «خذت أكثر»، عبر موقع «يوتيوب»، والمتاجر الإلكترونية المختلفة، وهي من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار دكتور طلال، وتوزيع زيد عادل، وحققت مليون ونصف مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها.