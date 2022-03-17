القصير: قادرون على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمة بسياسات الأمن الغذائي

قال وزير الزراعة السيد القصير، إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتقليل آثار التضخم، وتداعياته على المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، ورفع الضرر عنهم وخاصة قبل حلول شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أن الملف يتمتع بأهمية كبيرة، وهناك تناغم حقيقي بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب «مستقبل وطن» أثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية.

توفير الاحتياجات خلال الأزمات

وأضاف وزير الزراعة، أن القطاع أثبت قدرته على تلبية احتياجات المواطنين، وخاصة خلال أزمة كورونا، وتمكن بعبور البلاد بدون أى أزمة، وهناك مساعي من الحكومة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، إذ أن قطاع الزراعة من القطاعات التشابكية، وهو مؤثر ومسئول عن التنمية المستدامة.

توفير الاحتياطي الاستراتيجي حتى 5 أشهر

ولفت إلى أن القيادة السياسية، تبنت خطة تخزينية من احتياطي السلع الاستراتيجية، يصل من 4 إلى 5 أشهر، إذ أن البلاد قادرة على تجاوز الأزمة عبر السياسات الرامية إلى توفير الأمن الغذائي منذ فترة طويلة، خاصة في ظل التحديات التي تسعى البلاد إلى تجاوزها.