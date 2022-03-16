بدء فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لـ«مستقبل وطن» في الغردقة

بدأت فعاليات المنتدى الذي ينظمه حزب «مستقبل وطن»، بحضور ما يقرب من 500 نائبًا يمثلون حزب «مستقبل وطن»، وممثلين للهيئات البرلمانية للأحزاب، إضافة لمشاركة محمد عزمي، وأحمد فتحي، ومحمد تيسير مطر، ممثلين عن التنسيقية.

وتمت الجلسة الأولى تحت عنوان «آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب»، وحضور عدد من الوزراء، وشارك في الجلسة الأولى المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وقيادات حزب مستقبل وطن.

وأكد أشرف رشاد ممثل الأغلبية، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، في كلمته أن الجمهورية الجديدة تبنى من أجل حياة جديدة، تنحاز لكرامة المواطن بصحة وطن يعي فيه الجميع قيمة العمل.

وأوضح «رشاد» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صنع الجمهورية الجديدة، والعاصمة الجديدة، وتصدى لأعداء الوطن، وكل المؤامرات التي أحاطت بالبلاد في الفترة العصيبة.