وزير الزراعة: نستهدف تقليل فجوة السلع الاستيراتيجية

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الدولة بذلت جهودا في ملف التوسع الأفقي في إطار سياستها نحو تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى توفير مصادر أخرى للمياه، مثل تحلية مياه البحر ومعالجة المياه.

وزير الزراعة

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، أثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية.

وقال وزير الزراعة، إنه بفضل توجيهات الرئيس، جرى إطلاق البرنامج القومي لإنتاج البذور، بعد أن كان يتم استيراد 100% من البذور، مضيفا «بذلك نصل إلى بذور ذات تكلفة أقل أيضا».

وتابع السيد القصير: نواجه عدد من التحديات، لكن لدينا رؤية متكاملة، كاشفا عن رؤية التنمية الزراعية المستدامة، من خلال ثلاثة محاور، الأول الاتجاه إلى تقليل الفجوة للسلع الاستيراتيجية عن طريق دعم مشروعات التوسع الأفقي والرأسي.

والمحور الثاني، الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل الزراعية، وزيادة التصدير عن طريق التوسع في صادرات الخضر والفاكهة، والاتجاه لتصدير سلع جديدة، مثل الدواجن والأسماك.

الخدمات الزراعية

والمحور الثالث، تطوير وتحسين الإجراءات الداعمة عن طريق تطوير الخدمات الزراعية الحكومية، وهيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي، وحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة والتحول الرقمي، وميكنة الخدمات الزراعية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، وزيادة الفرص الاستثمارية.