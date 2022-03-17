انطلاق حفل افتتاح الدورة 23 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي 

انطلق، قبل قليل، فعاليات الدورة الـ23 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي، في قصر ثقافة الإسماعيلية بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالإضافة إلى عدد من السينمائيين والنقاد، من بينهم السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، المخرج علي إدريس والمخرج عمر عبد العزيز، المخرجة ساندرا نشأت، ورئيس مهرجان الجونة انتشال التميمي، والناقد الفني الأمير أباظة، ومهندس الديكور فوزى العوامري.

ويشهد حفل الافتتاح الذي تقدمه الإعلامية لينا شاكر تكريم مخرج الأفلام التسجيلية عواد شكري، ويعرض خلال الحفل برنامج أفلام بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الفرنسي، ويتضمن 4 أفلام قصيرة تبلغ مدتها 50 دقيقة، هي: «جزر الهند الغرامية، حاسة اللمس، الشقيقات وتايم كود».

تفاصيل الدورة 23 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي حتى 23 مارس الجاري، وتشهد عرض مجموعة كبيرة من الأفلام في المسابقة الرسمية والبرامج الموازية بالإضافة إلى برنامج بعنوان «الاحتفاء بالبدايات»، للاحتفاء بالمخرج خيري بشارة، وندوة تتضمن توقيع كتابه بعنوان «السينما والواقع» عن تجربته مع السينما التسجيلية، وذلك بخلاف برنامج أفلام التحريك للأطفال، والذي يقام للمرة الأولى في المهرجان يتضمن عرض 12 فيلم تحريك، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «swiss films».

ويشارك في مهرجان الاسماعيلية السينمائي 10 أفلام في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، بالإضافة إلى 12 فيلما في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، و12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، بينما يتنافس 12 فيلما على جوائز مسابقة التحريك، بينما تضم مسابقة أفلام الطلبة 11 فيلما.

أعضاء لجان تحكيم الإسماعيلية السينمائي

وتضم لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة كلا من مدير التصوير الإسباني ديفيد بالاسيوس، السينمائية السورية ليان شواف، المخرج المصري محمود سليمان، المونتيرة داليا الناصر، بينما تضم لجنة تحكيم مسابقتي الأفلام الروائية وأفلام التحريك كلا من المخرجة الفرنسية فريديريك ديفو، المخرج الأيرلندي فنسنت جالاجر، المخرج الأمريكي بيب شودوروف، بالإضافة إلى المخرجة سانرا نشأت.