  الصين: نرفض العقوبات الأمريكية المحتملة بسبب طلب روسيا مساعدات عسكرية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم عن رفض بلاده لأي شكل من العقوبات الأمريكية الأحادية المحتملة ضد بكين، في ظل مزاعم أمريكية بطلب روسيا مساعدات عسكرية واقتصادية من الصين في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

بكين تحث واشنطن على عدم الإضرار بمصالح الصين

وقال متحدث الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي وفق ما نشرته الخارجية الصينية عبر موقعها الإلكتروني، ردا على سؤال حول احتمالات فرض عقوبات أمريكية ضد الصين بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، إن الصين تعارض أي شكل من العقوبات الأمريكية الآحادية، وستحمى بحزم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين.

وأضاف: «تحث بكين واشنطن على عدم الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للصين بأي شكل والعقوبات لم تكن أبدا وسيلة فعالة لحل المشاكل».