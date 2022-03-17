برلماني: مبادرة «حياة كريمة» لعبت دورا مهما في تحسين حياة المواطنين

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على الدور الذي يلعبه حزب مستقبل وطن في الحياة السياسية، في ظل الجمهورية الجديدة التي أسسها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مشددا على أهمية المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن.

وأوضح «أبو الفتوح»، أن المنتدى يهدف إلى فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان، حول القضايا التي تهم المواطنين، بمشاركة عدد من الوزراء، في المنتدى الذي تستمر فعالياته لمدة 4 أيام، مؤكدا أهمية الندوة التي عقدت تحت عنوان «آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ»، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية.

أبو الفتوح: السيسي نجح في في ترسيخ عدد من المفاهيم المهمة

أضاف «أبو الفتوح»، أن مجلسا النواب والشيوخ، لا يعملان بشكل منفصل عن الحكومة، وإنما يكمل كل منهما عمل الآخر، من أجل تحقيق التنمية المستهدفة، مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح في ترسيخ عدد من المفاهيم منذ تولي الحكم، كان أهمها التكامل بين مؤسسات الدولة من أجل خدمة الوطن والمواطن.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لعبت دورا مهما في تحسين حياة المواطنين في قرى مصر، التي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن، كان جزءً فعالا ضمن هذه المبادرات، إيمانا من الحزب بالمسئولية المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين، بالتعاون مع السلطة التنفيذية.

دور مستقبل وطن في الحياة السياسية

وشدد على أن حزب مستقبل وطن، نجح في تعزيز التكامل بين الأحزاب السياسية، من أجل العمل معا كوحدة واحدة، من أجل مصلحة الوطن، بعيدا عن الصراعات والتفرقة التي أصابت الأحزاب في مرحلة سابقة من عمر الوطن.

كما وجه «أبوالفتوح»، الشكر إلى النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، الذي فتح المجال أمام كل النواب للمشاركة الفعالة والإيجابية في المنتدى البرلماني، ومنحهم فرصة للتواصل مع الحكومة، وإبداء آرائهم البناءة والفعالة في عدد من القضايا الوطنية.