 الإسكان تتابع مشروعات «طيبة وأخميم»: سنوفر حياة كريمة لأهالي الجنوب

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات المرافق والخدمات بمدينتي طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وأخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، لافتا إلى أنّه تم وجارٍ تنفيذ عددٍ من المشروعات المختلفة بالصعيد لتحقيق التنمية المستهدفة، وتوفير الحياة الكريمة لأهالي الجنوب.

مشروعات مدينة طيبة الجديدة

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنّه في مدينة طيبة الجديدة، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من التعديلات على المدارس القائمة وتشغيلها كمدارس النيل الدولية لخدمة سكان المدينة ومحافظة الاقصر، وتنفيذ مشروع مبنى لإدارة مرور الأقصر بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة طيبة الجديدة، بنسبة إنجاز بلغت نحو 98%، بينما شملت مشروعات الطرق الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الحارة القائمة بطريق المدخل الشرقي للمدينة.

وفى مدينة أخميم الجديدة، أوضح الوزير أنّه جرى الانتهاء من أعمال استكمال طرق الإسكان الاجتماعي بمنطقة 55 فدانا شمال المدينة بقيمة 33 مليون جنيه، والانتهاء من زراعة وتشجير دلتا المدخل الشمالي الغربي والجزيرة الوسطى للمدخل الشمالي الغربي بقيمة 7 ملايين جنيه، والانتهاء من تنفيذ سوق تجارية إدارية بمنطقة 55 فدانا بقيمة 6.5 مليون جنيه لخدمة منطقة الإسكان الاجتماعي.

وأضاف المهندس مصطفى أحمد سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة والمشرف على جهاز مدينة الأقصر الجديدة، أنّ مشروعات المرافق، شملت الانتهاء من مشروع أعمال تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 9 آلاف م3/يوم بتكلفة 35.43 مليون جنيه، ومشروع تنفيذ استكمال محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 15 ألف م3/يوم، حيث يجرى تنفيذه بنسبة إنجاز بلغت نحو %97.

وأضاف رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أنّه جرى إسناد مشروع تنفيذ مرافق «طرق (فرمة) - مياه - صرف صحي - ري» لمساحة 530 فدانا، وتشمل «إسكان متوسط، إسكان اجتماعي، ومناطق خدمات إقليمية» ضمن منطقة الامتداد بمساحة 6050.81 فدان لتوفير قطع أراض بأنشطة مختلفة للمستثمرين والمواطنين ولترفيق الأرض المخصصة لجامعة الأقصر بمساحة 100 فدان، وكذا إسناد مشروع تنفيذ شبكة كهرباء منطقة الخدمات الاستثمارية «المقابر سابقا» بمساحة 202.67 فدان لتوفير قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة مختلفة للمستثمرين والمواطنين ولتغذية الجامعة التكنولوجية بمساحة 31.04 فدان التي أوشك الانتهاء منها.

مشروعات أخميم الجديدة

وأوضح المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، أنّه جرى الانتهاء من تنفيذ مبنى الشرطة والإطفاء بالمدينة، وتنفيذ وحدة صحية بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمنطقة 55 فدانا بقيمة 3 ملايين جنيه، والانتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية بمدينة أخميم الجديدة بشبكات «مياه – صرف – ري – فرمة طرق»، بمساحة 210 أفدنة بتكلفة 40 مليون جنيه وجارٍ ترفيق منطقة المخازن والمنطقة الإقليمية والمنطقة الترفيهية بقيمة 40 مليون جنيه.

ونوه رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، بأنّه جرى الانتهاء من تنفيذ شبكة كهرباء المرحلة الأولى بقيمة 100 مليون جنيه، وكذا الانتهاء من تنفيذ شبكة كهرباء بمنطقة (1) إسكان اجتماعي، 55 فدانا، شمال المدينة بقيمة 45 مليون جنيه و إطلاق التيار بها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنّه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات لاستكمال 32 عمارة إسكان اجتماعى تضم (768) وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ مشروع طبقة الأسفلت لطرق المجاورتين الأولى والثانية بقيمة 15 مليون جنيه، إضافة إلى أنّه جارٍ تنفيذ مشروع طبقة أسفلت طرق منطقة الإسكان الاجتماعي نموذج البندق، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بالمدينة.