محافظ المنيا: تنفيذ 1804 مشروعات بمبادرة «حياة كريمة» في 16 قطاعا خدميا

قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خالص التهاني لأهالي محافظة المنيا بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي يوافق غدا الجمعة 18 مارس من كل عام وذلك إحياءا لذكرى مشاركة أبناء المحافظة البواسل في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، حيث قدم أهالي المحافظة أرواحهم فداء لعزة وكرامة الوطن، مشيرا إلى أننا نستلهم ممن سبقونا من أبناء الوطن روح الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية لإحداث تنمية شاملة في كافة ربوع الوطن وهذا ما يتجسد فعليا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة نسب تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة ، اللواء أمين العطار مساعد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، المهندس محمد فوزي النشار، رئيس جهاز التعمير لوسط وشمال الصعيد، ممثلي جهاز التعمير، رؤساء المراكز المستهدفة، مهندسي دار الهندسة، أعضاء مجلس الشيوخ، أعضاء مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسي.

افتتاح عدد من المشروعات بالمراكز

وأكد المحافظ أننا اعتدنا في كل عيد قومي للمحافظة افتتاح عدد من المشروعات بالمراكز التسع ،الا أن هذا العام يختلف الاحتفال بشكل كلي، حيث نحتفل هذا العام ونحن نسابق الزمن في تنفيذ 1804 مشروعات في 16 قطاعا خدميا، لخدمة أهالينا في المراكز والقرى والمدن، ضمن المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وهو ما يعد ترجمة فعلية لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحظى محافظة المنيا، بتطوير 5 مراكز مستهدفة بإجمالي 192 قرية و757 تابعا، كما تم إدراج مركزي سمالوط وبني مزار ضمن أعمال المرحلة الثانية من المبادرة بإجمالي 102 قرية.

جدول زمني لإنهاء مشروعات حياة كريمة

قال المحافظ إن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستوفر كافة احتياجات المواطنين، من الخدمات والمرافق العامة بمختلف القطاعات الخدمية، والتي تضمن حياة كريمة لكافة فئات المواطنين، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف القطاعات الخدمية، مؤكداً على تنفيذ كافة المشروعات تباعاً وفقا للجدول الزمني المحدد.

ناقش المحافظ نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

استعرض مهندسو دار الهندسة نتائج ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال المرور الميداني على كافة المشروعات الجاري تنفيذها، بنطاق 5 مراكز مستهدفة، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية، وتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة.