أسعار الدواجن اليوم الجمعة 18-3-2022 في مصر

مع ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية، زادت أسعار اللحوم، ومن ضمنها أسعار الدواجن البيضاء، التي يهتم بها الناس ويحرصون على شرائها، ويقبلون عليها خاصة أنها الأقل ثمنا مقارنة باللحوم الحمراء، واستقرت أسعار الدواجن بعد ارتفاعها في الأسواق خلال الأيام الماضية، خاصة مع طرح الكثير منها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع.

وتستعرض «الوطن» فيما التقرير التالي، أسعار الدواجن البيضاء والبط والسمان والكتاكيت، وفق جولة على عدد من المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد:

أسعار الدواجن البيضاء

دجاج مزارع أبيض حي وصل سعر الكيلو إلى 38.75 جنيها.

بلغ سعر كيلو دجاج مزارع أحمر حي نحو 39 جنيهًا.

تراوح سعر دجاجة كاملة ما بين 1100 إلى 1200 جرام، بين 75 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، حسب التغليف والشركة المصنعة.

وبلغ سعر كيلو صدور الدواجن المخلية بدون عظم نحو 85.5 جنيها.

وسعر الكيلو الواحد من الدجاج المجمد بدون أحشاء مستورد برازيلي وصل إلى 45 جنيهًا.

سعر طبق 500 جرام كبد وقوانص نحو 30 جنيهًا.

سعر طبق فلية دجاج تراوح سعر الكيلو جرام ما بين 110 إلى 170 جنيهًا.

الشيش طاووق تراوح سعر الكيلو ما بين 80 إلى 110 جنيهات.

وصل سعر طبق صدور دجاج بالعظم إلى نحو 75 جنيهًا.

سعر طبق كيلو دبابيس دجاج ما بين 82 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر طبق أوراك ما بين 70 إلى 130 جنيهًا.

وتراوح سعر كبدة دجاج وزن كيلو ما بين 80 إلى 100 جنيه.

أسعار البط اليوم

وصل سعر الكيلو من البط إلى نحو 45 جنيهًا.

ووصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم إلى 2.5 جنيه، وبط مسكوفي نحو 7.5 جنيه، فيما وصل سعر بط مولار عمر يوم إلى 8.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت، اليوم، في السوق المحلية، ما بين 9 إلى 13 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وتراوح سعر جوز السمان ما بين 30 إلى 65 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

ووصل سعر الديك الرومي إلى نحو 70 جنيهًا، وسجل سعر رومي فيليه نحو 122 جنيهًا.