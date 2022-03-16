أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16-3-2022 في مصر

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنون بشكل يومي، إذ يحرصون على شرائها بشكل متكرر، نظرا لانخفاض أسعارها مقابل اللحوم الحمراء، والتي يتخطى سعر الكيلو منها 150 جنيها، كما أن ربات البيوت يحرصن على إعداد جميع الوجبات التي يعشقها الأبناء ويقومون بشرائها من الخارج، تجنبا للإصابة بأمراض العدوى البكتيرية، وخصوصا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي، نوضح لهم من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس من عام 2022، وأسعار الكتاكيت والرومي والسمان ايضا في الأسواق المصرية، وفق جولة بوابة «الوطن» في محلات الدواجن في منطقة الدقي، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

ويهتم المواطنون بالبحث عن سعر الدجاجة الكاملة، التي يصل سعر الواحدة منها التي تزن من 1100 إلى 1200 جرام ما بين 75 جنيهًا، إلى 120 جنيهًا، حسب التغليف والشركة المصنعة.

- وسجل سعر طبق 500 جرام كبد وقوانص نحو 30 جنيهًا.

- كما تراوح سعر طبق دبابيس دجاج ما بين 82 إلى 100 جنيه للكيلو.

- كما تراوح طبق الأوراك ما بين 70 إلى 130 جنيهًا.

- وتراوح سعر كبدة دجاج وزن كيلو ما بين 80 إلى 100 جنيه.

- ووصل سعر طبق فليه دجاج تراوح سعر الكيلو جرام ما بين 110 إلى 170 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو من الشيش طاووق، ما بين 80 إلى 110 جنيهًا، وطبق صدور دجاج بالعظم وصل سعر الكيلو نحو 75 جنيهًا.

ووصل سعر طبق كبد الديك الرومي نحو 68 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار البط اليوم

- وسجلت أسعار البط، نحو 42 جنيهًا، في حين وصل سعر فرخ البط الفرنساوي عمر يوم، ما بين 2.25 إلى 2.5 جنيه، ومولار عمر يوم ما بين 7.5 إلى 8.5 جنيه، وتراوح سعر البط المسكوفي ما بين 7 و8 جنيهات.

أسعار الرومي اليوم

- سجل سعر الكيلو جرام من أوراك الديك الرومي نحو 70 جنيهًا، كما سجل سعر رومي فليه نحو 122 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

- سجل سعر الكتكوت اليوم نحو 9 جنيهات أما أعلى سعر فكان 13 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

- وتراوح سعر الجوز من السمان في المحلات التجارية الكبرى ما بين 30 إلى 65 جنيهًا، حسب الشركة المصنعة.