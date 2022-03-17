أسعار الدواجن اليوم الخميس 17-3-2022 في مصر

يبحث الكثيرون بشكل يومي عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، اليوم الخميس، والتي استقرت أسعارها منذ بداية الشهر، إذ طرحت في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع والمحلات التجارية الكبري.

وفي ذات السياق، تعرض بوابة «الوطن» كل ما تريد معرفته عن أسعار الدواجن البيضاء والسمان والكتاكيت، وفق جولة على عدد من المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد، في التقرير التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

تنوعت أنواع الدواجن البيضاء في الأسواق المحلية، وجاءت أسعار الأصناف كالآتي:

دجاجة كاملة وزن يتراوح ما بين 1100 إلى 1200 جرام، ما بين 75 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، حسب التغليف والشركة المصنعة.

دجاج مزارع أبيض حي 38.75 جنيها.

دجاج مزارع أحمر حي 39 جنيهًا.

صدور دجاج مخلي بدون عظم 85.5 جنيها.

دجاج مجمد بدون أحشاء مستورد برازيلي 45 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر طبق 500 جرام كبد وقوانص نحو 30 جنيهًا.

سعر طبق فلية دجاج تراوح سعر الكيلو جرام ما بين 110 إلى 170 جنيهًا.

الشيش طاووق تراوح سعر الكيلو ما بين 80 إلى 110 جنيهًا.

طبق صدور دجاج بالعظم وصل سعر الكيلو نحو 75 جنيهًا.

طبق دبابيس دجاج تراوح سعره ما بين 82 إلى 100 جنيه للكيلو.

طبق أوراك تراوح ما بين 70 إلى 130 جنيهًا.

سعر كبدة دجاج وزن كيلو ما بين 80 إلى 100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت، اليوم، في السوق المحلي، ليتراوح ما بين 9 إلى 13 جنيهًا، حسب تكلفة النقل.

أسعار السمان اليوم

ويتواجد جوز السمان في المحلات التجارية الكبرى التي استقرت ونفس السعر منذ بداية الشهر الجاري بسعر يتراوح ما بين 30 إلى 65 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وتنوعت أنواع البط في السوق المحلي، إذ وصل سعر الكيلو منها 45 جنيهًا، وبط فرنساوي عمر يوم 2.5 جنيه، وبط مسكوفي نحو 7.5 جنيه، ومولار عمر يوم 8.5 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

استقرت أسعار الديوك الرومي، ووصل سعر الكيلو جرام من أوراك الديك الرومي الكيلو بـ70 جنيهًا، في حين كان سعر رومي فليه سجل سعر الكيلو جرام 122 جنيهًا.