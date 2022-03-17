سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 17-3-2022 في مصر

حالة من القلق الشديد أصابت الكثير من المواطنين المهتمين بأسعار الذهب بشكل يومي، خصوصا بعد القفزة الكبيرة التي شهدتها تلك الأسعار بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي جعلت عيار 24 يتخطى حاجز الـ1000 جنيه.

لكن على مدار الأيام القليلة الماضية شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا، ما جعل المواطنين يتابعون أسعاره بشكل يومي، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في السوق المصري.

وسعيا بوابة «الوطن» على توفير وتقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي ودائم ومستمر، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا عيار 21 في محلات الصاغة المصرية، اليوم الخميس الموافق 17 مارس، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، قيمته تتراوح بين 880 إلى 884 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم لقيمة تتراوح بين 1006 إلى 1010 جنيهات، بعد أن وصل مسبقا إلى 1111 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، بين 754 و758 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم، فقد وصل إلى قيمة تتراوح بين 7040 و7072 جنيها.

أسعار الذهب في الصاغة المصرية

كما بلغ سعر كيلو الذهب اليوم بين 1,005,714 و1,010,286 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجلت أسعار الذهب في أسواق المال، تباينا بين الأعيرة المختلفة، اليوم الخميس، وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 968.99 جنيه، وقيمة تصل إلى 61.68 دولار.

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 847.89 جنيه، وقيمه تصل إلى 53.97 دولار، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 726.76 بقيمة تصل إلى 46.26 دولار.

وسجل سعر كيلو الذهب 968,993 جنيه، ما يعادل 61,678 دولار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 6,783 جنيه، أي ما يعادل نحو 431.76 دولار.