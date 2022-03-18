سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 18-3-2022 في مصر

مع قرب عيد الأم واحتفالات هذا اليوم وما يشهده من تقديم الأبناء هدايا لوالدتهم أو الزوجة لحماتها أو الزوج لحماته، هناك من يفضل اختيار الذهب، مما يجعل الإقبال عليه يكثر في تلك الفترات، وفي ظل ارتفاع أسعار الذهب، يبحث كثيرون عن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب، وخاصة سعر جرام عيار 21 في محلات الصاغة المصرية، اليوم الجمعة الموافق 18 مارس، التي جاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، بين 887 إلى 891 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم لقيمة تتراوح بين 1,014 إلى 1,018 جنيه، بعدما كان أمس قد وصل إلى 1008 إلى 1013 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، بين 760 إلى 764 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 7096 إلى 7128 جنيها.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

كما بلغ سعر كيلو الذهب اليوم بين 1,013,714 إلى 1,018,286 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجلت أسعار الذهب في أسواق المال، تباينا بين الأعيرة المختلفة، اليوم الجمعة الموافق 18 مارس.

سجل سعر الجرام عيار 24، نحو 979.64 جنيه، وقيمة تصل إلى 62.31 دولار.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21، إلى 857.21 جنيه، وقيمة تصل إلى 54.52 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 734.74 جنيه، بقيمة تصل إلى 46.73 دولار.

وسجل سعر كيلو الذهب 979,643 جنيه، ما يعادل 62,312 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 6,858 جنيه، أي ما يعادل نحو 436.19 دولار.