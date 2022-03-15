سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 15-3-2022 في مصر

تذبذب كبير في أسعار الذهب فاليوم الواحد يشهد عدة تغييرات في مختلف الأعيرة من المعدن النفيس، وكثر البحث خلال الأيام الماضية وازداد بشدة بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرنيا، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم باعتباره الأكثر مبيعها وغيره من الجرامات الأخرى.

وانخفض سعر الذهب خلال الساعات الماضية، بعدما ارتفع أول أمس الأحد، ليسجل عيار 21 قيمة تتخطى حاجز 1000 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 891 جنيها، ولهذا توضح بوابة «الوطن» فيما يلي أسعار الذهب في الصاغة المصرية وأسواق المال اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس، والتي شهدت انخفاضا ملحوظا، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، قيمة تتراوح بين 887 إلى 891 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم لقيمة تتراوح بين 1,014 إلى 1,018 جنيه، بعد أن وصل مسبقا إلى 1.111 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، قيمة تتراوح بين 760 إلى 764 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم، فقد وصل إلى قيمة تتراوح بين 7,096 إلى 7,128 جنيه.

كما بلغ سعر كيلو الذهب اليوم بين 1,013,714 إلى 1,018,286 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجلت أسعار الذهب في أسواق المال، تباينا بين الأعيرة المختلفة، اليوم الثلاثاء، سجل سعر الجرام 24 نحو 988.36 جنيه وقيمة تصل إلى 62.79 دولار، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 864.83 جنيه وقيمة تصل إلى 54.95 دولار، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 741.28 بسعر بقيمة تصل إلى 47.68 دولار.

وسجل سعر كيلو الذهب 988,356 جنيه، ما يعادل 62,794 دولار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 6,919 جنيه جنيها أي ما يعادل نحو 439.57 دولار.